Demir çelik fabrikasındaki patlama yaralanan 1 işçi hayatını kaybetti
İskenderun'da bir demir çelik fabrikasında dün meydana gelen patlamada yaralanan 13 işçiden 1'i, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İHA
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Dün Hatay İskenderun'da bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda, çelikhane tesislerinde meydana gelen patlamada 13 işçi yaralanmıştı.
Yaralılar; İskenderun ve Dörtyol devlet hastanelerinde tedavi altına alınmıştı.
Ağır yaralı olarak İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 1 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.