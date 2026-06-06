Demir yolu projesi için Adana ve Mersin'de kamulaştırma yapılacak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yüksek Standartlı Demir Yolu Hattı Projesi'nin Aksaray-Ulukışla-Yenice kesimi üçüncü kısmının taahhüt edilen sürelere uygun şekilde tamamlanması amacıyla, Adana ve Mersin'de proje güzergahına isabet eden taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.