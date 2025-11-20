Demirtaş, Arınç'ın sözlerini yalanladı: Ben buraya başı dik girdim, başı dik çıkarım

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini ve artık siyaset yapmayacağını aktardığını iddia etmişti.

Demirtaş, bu açıklamalarının ardından Arınç'ın adını vermeden "İmasında dahi bulunmadığım sözlerin, düşüncelerin bana mal edilerek dışarıda kamuoyuna aktarılmasıdır. Bunu yapanların niyetini sorgulayacak değilim fakat şunu herkes bilmeli ve emin olmalıdır; ben buraya onurumla, başı dik girdim, onurumu kimseye çiğnetmeden ve yine başı dik çıkarım veya burda ömrümün son gününe kadar kalırım" dedi.

"Bundan böyle kendi arkadaşlarım hariç siyasetçi ve avukatlarla görüşmeyeceğim"

Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

"Merhabalar,

9 yıl boyunca suçsuz yere bir hücrede tutulmanın bin tane zorluğu vardır. Ancak halkın özgürlüğü, demokrasisi ve barış mücadelesinin parçası olmak, tüm zorluklara karşı dayanma gücü, çoklukla irade sağlar.

Beni en çok zorlayan şeyse, imasında dahi bulunmadığım sözlerin, düşüncelerin bana mal edilerek dışarıda kamuoyuna aktarılmasıdır. Bunu yapanların niyetini sorgulayacak değilim fakat şunu herkes bilmeli ve emin olmalıdır; ben buraya onurumla, başı dik girdim, onurumu kimseye çiğnetmeden ve yine başı dik çıkarım veya burda ömrümün son gününe kadar kalırım. Benim için bunun alternatifi yoktur.

İyi niyetle dahi olsa hiç kimsenin benim adıma konuşma yetkisi yoktur, gerektiğinde ben düşüncelerimi kamuoyuyla zaten paylaşırım. Benim doğrudan paylaşmadığım hiçbir açıklama, yorum, düşünce beni bağlamaz. Çarpıtma, uydurma, yanıltma amaçlı yapılan ve bana mal edilen düşünceleri de şaşkınlıkla, üzüntüyle karşılıyorum. Maalesef ki hapiste olmanın dezavantajıyla yıllardır bu yapılıyor ve her birini düzeltmeye çalışmak bile ayrı külfete dönüşüyor.

Anlayışınıza sığınarak, bundan böyle kendi arkadaşlarım hariç siyasetçi ve avukatlarla görüşmeyeceğimi belirtmek istiyorum; çünkü bu çarpıtma ve suistimaller önlemenin başka yolu kalmadı.

Hepinize içten selam, sevgilerimle…

S. Demirtaş"

Arınç ne dedi?

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebi olduğunu ve "Bundan sonra adaylık düşünmem" dediğini aktarmıştı.

Demirtaş'ın Erdoğan ile yapmak istediği görüşmede söylemeyi planladığı sözleri de aktaran Arınç, şunları ifade etmişti:

"Yani görüşeceğini tahmin etmiyorum ama bakarsanız Sayın Cumhurbaşkanı da ona sadece şunu söyleyeceğim dedi:

'Yaşanmış olayları bir kenara koyalım. Ben bu olaylarda hiçbir zaman terörün destekçisi olmadım ama partimin içerisinden veya partimin dışarısından bu olaylara bizi karıştırmak isteyenler olabilir. Ben siyaseti tercih ettim. Terörü tercih etmedim. Şiddeti asla düşünmedim ve teşvik etmedim.

Ben iyi bir siyasetçi olmaya çalıştım. Arkadaşlarımın yaptıklarından, söylediklerinden elbette sorumluluğum olabilir ama suçlandığım Kobani olaylarından dolayı ben hiçbir cinayetin içerisinde olmadım ama size karşı kin duymuyorum.

Siz de devlete, millete hizmet ettiniz. Benim ne kadar yanlışım varsa sizin de belki yanlışlarınız oldu. Bundan sonra ben artık ortaya çıkıp da böyle bir adaylık, siyaset, şu bu falan hiçbir zaman düşünmem ama ülkem adına ne yapabileceksem ben bunu yapacağım diye söz vermek istiyorum ona.'

İnşallah dedim ben de kendisine ve vedalaştık."

Komisyon İmralı'ya giderse Özel'in Demirtaş'ı ziyaret edeceği konuşuluyordu

CHP kulislerine göre, komisyonun İmralı’ya gitmesi konusunda karar verilmesi halinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eğer henüz tahliye edilmemişse Demirtaş’ı ziyaret edecekti.