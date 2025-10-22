Demirtaş cephesinden "çözüm süreci kapsamında görüşülüyor" iddiasına açıklama

NTV’de dün akşam yayınlanan Siyasi İşler programında konuşan Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, “Çözüm Süreci” döneminde ve muhataplık çerçevesinde Edirne Cezaevi’nde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile de görüşmeler yapıldığını öne sürdü.

Bu iddia üzerine Demirtaş’ın basın danışmanı Zinar Karavil bir açıklama yaparak Müderrisoğlu’nun beyanının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Herhangi bir görüşme yok

“Dün akşam NTV’de yayınlanan Siyasi İşler adlı programda, Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Okan Müderrisoğlu, ‘Çözüm Süreci’ kapsamında ve muhataplık çerçevesinde, Edirne Cezaevi'nde Sayın Selahattin Demirtaş ile de görüşmelerin yapıldığını ifade etmiştir.

Bu bilginin yanlış olduğunu, Sayın Demirtaş ile bu kapsamda yapılmış herhangi bir görüşmenin olmadığını, sürecin hassasiyeti nedeniyle kamuoyuna saygıyla bildiririz.”