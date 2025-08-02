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Demirtaş: Türkiye'de yeni bir sayfa açılacak

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye’de barışla birlikte yeni bir sayfa açılacağını belirterek "Herkes için gerçek bir adalet, eşitlik ve demokrasi mücadelesine yılmadan devam ederken ısrarla barış demeye de devam edeceğiz." dedi.

Haber Merkezi
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Demirtaş: Türkiye'de yeni bir sayfa açılacak
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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisini ziyaret eden DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu aracılığıyla bir mesaj yayımladı. Demirtaş, mesajında "herkes için gerçek bir adalet, eşitlik ve demokrasi" vurgusu yaparak, barış çağrısını yineledi.

"Türkiye'de yeni bir sayfa açılacak"

DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı mesaja göre, Selahattin Demirtaş "Herkes için gerçek bir adalet, eşitlik ve demokrasi mücadelesine yılmadan devam ederken ısrarla barış demeye de devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin geleceğine dair umutlu olduğunu belirten Demirtaş, "Umut ediyoruz ki barışla birlikte Türkiye'de yeni bir sayfa açılacak ve aydınlık bir geleceği hep birlikte inşa etmek için çok daha güçlü bir zemin oluşacaktır" dedi. Demirtaş, mesajını "Özgürlük dolu günlere" sözleriyle tamamladı.

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