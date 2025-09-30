Demirtaş’ın avukatı 8 Ekim’e işaret etti: Hukukun gereği olarak tahliye olması gerekir

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, sosyal medya platformu X’ten “Sürecin turnusol kağıdı: 8 Ekim tarihi ve Demirtaş” başlıklı bir açıklama yayımladı.

Karaman, Demirtaş’ın hukuki süreci ve olası tahliyesi için 8 Ekim’in kritik olduğunu bildirdi.

Avukat Karaman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) şu ana kadar Demirtaş hakkında üç defa tahliye edilmesine yönelik karar verdiğini fakat gereğinin yapılmadığını hatırlattı. Karaman, bu kararların “20 Kasım 2018 tarihli AİHM Daire, 22 Aralık 2020 tarihli AİHM Büyük Daire ve 8 Temmuz 2025 tarihli AİHM Daire kararları” olduğunu söyledi.

“Daire kararı kesinleşecek”

Mahsuni Karaman şöyle devam etti:

“22 Aralık 2020 tarihli AİHM Büyük Daire kararı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin süre gelen gündeminde olup belirli periyotlarla yapılan toplantılarda, kararın infaz edilerek Sayın Demirtaş’ın serbest bırakılması çağrıları yapılmaktadır."

8 Temmuz 2025 tarihli AİHM kararı sonrası yaptıkları tahliye başvurusunun Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nce reddedildiğini belirten Karaman, mahkemenin ret gerekçelerini şöyle sıraladı:

“1) Kararın henüz kesinleşmediği,

2) Kararın Demirtaş’ın 20 Eylül 2019 tarihli tutukluluğuna ilişkin olduğu, oysa Demirtaş’ın artık suç şüphesi üzerine tutuklu değil, mahkûmiyete bağlı tutuklu olduğu. Taraflar AİHM Daire kararına karşı Büyük Daire nezdinde üç ay içerisinde itiraz edebilirler.

İtirazı önce ‘Panel’ denilen 5 kişilik bir heyet incelemekte, itirazın ciddi bulunması halinde başvuru Büyük Daire’ye gönderilmektedir. Panel’in ön incelemede itirazı, Büyük Daire’ye göndermeye değer görmemesi halinde ise Daire kararı kesinleşmiş olacaktır."

Demirtaş hakkında verilen AİHM kararının, 6-8 Ekim olayları nedeniyle hakkında mahkumiyet kararı verilen diğer tüm siyasetçiler açısından da önemli olduğunun altını çizen Karaman, “24 Eylül 2025 tarihi itibariyle Kobani dosyası İstinaf incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesine gönderilmiştir” dedi.

Tahliye beklentisi

Eğer hükümet itiraz etmezse, Demirtaş hakkında verilen AİHM kararının 8 Ekim’de kesinleşeceğini belirten Karaman, “İstinaf Dairesi’nin dosyayı hemen incelemeye alarak Sayın Demirtaş ve arkadaşlarını, ilk elden, hukukun gereği olarak tahliye etmesi gerekir” dedi.

Avukat Mahsuni Karaman şöyle devam etti:

“Diğer taraftan sıcaklığı ile yürütülen ve temkinli izlenen çözüm sürecinin inandırılıcılığının gereği olarak da Kobani tutuklularının tahliyesi gerekli ve hatta zorunludur.

Öyle ki, tıpkı MHP’nin Kobani dosyasında istinafa başvurmaması gibi, hükümetin de itiraz süresi 8 Ekim 2025’te son bulacak olan AİHM kararına itiraz etmemesi anlamlı olacaktır. Zaten benzer itirazların AİHM nezdinde bir karşılık bulmayacağı önceki AİHM Büyük Daire kararı ile sabittir.

Gerek yerel ve uluslararası hukukun gereği olarak, gerekse de barış ve kardeşlik sürecinin inandırıcılığının pekişmesi açısından, İstinaf Dairesinin Kobani dosyasını en kısa zamanda incelemeye alacağı ve Sayın Demirtaş ve arkadaşları hakkında tahliye kararı vereceği yönünde güçlü bir beklentimiz olduğunu not etmek gerekir.”