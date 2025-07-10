Demirtaş’ın avukatları tahliyesi için mahkemeye başvuracak

Diyarbakır’daki evinden 4 Kasım 2016’da gözaltına alınıp tutuklanan ve hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) iki kez, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) bir kez ihlal kararı verip tahliyesini istediği eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için AİHM bir ihlal kararı daha verdi.

Bunun üzerine avukatlar, Demirtaş’ın tahliyesi, sonra da beraatı için harekete geçti.

Avukatlar tüm Kobani davası tutukluları için tahliye başvurusu yapacak

Medyascope’dan Ferit Aslan’ın aktardığına göre avukatlar Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve tüm Kobani davası tutukluları için tahliye başvurusu yapacak.

Aslan'ın edindiği bilgiye göre avukatlar, 11 Temmuz Cuma günü önce hüküm veren mahkemeye başvurarak tahliye talebinde bulunacak.

Avukatlar daha sonra İstinaf Mahkemesi’ne, mahkumiyetin dayanağı olan delilerin de geçersiz kılındığı AİHM kararı uyarınca, beraat istemiyle başvuracak.

4 Kasım 2016 tarihli ilk tutuklama kararı hakkında AİHM’in verdiği ihlal kararına uymayan hükümet, 20 Eylül 2019’da Demirtaş’ı aynı suçlamalarla ikinci kez tutuklamıştı. 8 Temmuz’da çıkan ihlal kararı, Demirtaş’ın ikinci ve halen devam eden tutukluluğuna ilişkin başvuruya ait.

AİHM Büyük Daire, ilk tutukluluğa dair kesin kararını 20 Aralık 2020’de vermiş, Demirtaş’ın derhal tahliye edilmesi gerektiği belirtmişti.

AİHM’den bir Demirtaş kararı daha

AİHM, Demirtaş’ın ikinci kez aynı suçtan tutukluluğuna gerekçe gösterilen iddiaların yetersiz olduğuna dair karar verdi. Demirtaş’ın avukatları, Türkiye’nin bu son iddiaya ilişkin yasal gerekçe ve deliller sunmadığını belirterek, pek çok konu başlığı ile AİHM’e başvuruda bulunmuştu.

Avukatlar, tutuklamanın siyasi amaçlar da taşındığını başvurularında belirtti. AİHM, yapılan başvuruya dair kararını verdi. AİHM’in resmi sitesinde yayınlanan kararda, Demirtaş’ın bu tutukluluğunun da siyasi saikler ile alındığı tespitinde bulundu.

AİHM aynı zamanda söz konusu tutukluluk kararına dair AYM’nin geç karar vermesini de inceledi.

Yapılan incelemede “Özgürlükten yoksun bırakma hakkında hızlı karar alma” hakkının da ihlal edildiğine hükmetti. AİHM, Demirtaş’ın “özgürlük ve güvenlik” hakkının da engellendiğine karar verdi. Mahkeme ayrıca Demirtaş’ın avukatlarının dosyaya erişim konusunda da zorluk yaşadığını bu nedenle savunma hakkının da engellendiğine hükmedip ihlal kararı olduğunu kaydetti.

AİHM, Demirtaş’ın tutuklanmamasının siyasi amaçlar taşıdığı, siyasi açıdan etkisinin engellenmeye çalışıldığına da hükmedip bu hususta da ihlal kararı verdi.