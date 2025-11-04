Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür: Bize düşen sürecin başarısı için destek olmaktır

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş cezaevinden teşekkür mesajı yayımladı. Demirtaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Demirtaş mesajında şunları yazdı:

"Sayın Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında cesurca tabuları yıkmış, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini göstermiştir. Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum.

Yine Sayın Özgür Özel de erdemli bir tavırla, özeleştirel yaklaşarak başka bir cesaret örneği sergilemiştir. Kendisini de yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum."

"Ancak herkes şunu bilmeli ve emin olmalıdır; hep birlikte yepyeni bir sayfa açmaya çalışırken geçmişin hatalarına takılıp kalırsak geleceğimizi de ipotek altına almış oluruz" diyen Demirtaş şöyle devam etti:

"Benim de hiçbir siyasetçinin de böyle bir lüksü yoktur, bu çerçevede kimseye özel bir kırgınlığım da küskünlüğüm de yoktur. Halk bizden sorunların çözümünü bekliyor. Feraset ve cesaretle yeni şeyler söylemek, yeniyi inşa etmek hepimizin boynunun borcudur.

Önce silahlar kesin ve kalıcı olarak ortadan çıkacak, burası nettir. Çünkü Sayın Öcalan bu konuda net ve kararlıdır. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır. Bize düşen de bu sürecin başarısı için tereddütsüz destek olmaktır.

Geri kalan tüm sorunlarımızı demokratik siyasetin imkân ve koşullarında yine hep beraber çözmeye gayret edeceğiz ama önce barış, önce barış."

Bahçeli, "Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır" demişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bakırhan'dan önce yaptığı grup konuşmasında, süreç komisyonunun İmralı'ya gidip teröristbaşı Öcalan ile görüşmesinin "süreci güçleneceğini" belirterek "MHP böyle bir heyete katılmaya hazırdır" demişti.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan ve Selahattin Demirtaş arasında "ihtilaf çıkarmaya" çalışan ve "mayın döşeyenlerin" olduğunu söyleyen Bahçeli, "Kimsenin bu oyuna gelmeyeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, Selahattin Demirtaş için "Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" demişti.

Bakırhan, Bahçeli'ye teşekkür etti

Tuncer Bakırhan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli'ye teşekkür eden Bakırhan şöyle konuştu:

"Sayın Bahçeli 'ye teşekkür ediyoruz, çok doğru söylemiş. Demirtaş başta olmak üzere Kobani kumpas davasında yargılanan bütün arkadaşların suçsuzluğu mahkeme kararıyla netleşmiştir. Bir saniye bile geçirmeden başta eş başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere bütün arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşması gerekiyor."