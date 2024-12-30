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DEM Parti'den Öcalan açıklaması: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz

İmralı'ya giderek PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, yaptıkları açıklamada, "Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz" şeklinde ifadeler kullandılar.

Haber Merkezi
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DEM Parti'den Öcalan açıklaması: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz
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MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarının ardından gerekli izinler alınarak DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, İmralı'ya giderek PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin yeni bir açıklama yapan Önder ve Buldan, "Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz" ifadelerini kullandılar.

"Çok daha umutluyuz"

"Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in bilgilendirmesini aşağıda sunuyoruz:

Sürecin hassasiyeti nedeniyle, belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağız. Bu karar bir şeyleri saklamak anlamına gelmiyor; aksine yürüteceğimiz görüşmelere saygının bir gereği. Ancak tek bir cümle kurmak gerekirse, önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Yeni senede heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız."

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