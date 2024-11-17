Demokrat Parti Genel Başkanlığı'na yeniden Gültekin Uysal seçildi

Demokrat Parti’nin olaylı kurultayında kazanan belli oldu. Mevcut genel başkanı Gültekin Uysal, yeniden seçildi.

Kurultayda 1208 delegeden 778 delege oy kullandı. 765 oy alan Gültekin Uysal, yeniden genel başkanlığa seçildi.

"İrademizi perçinledik"

Seçimi kazanmasının ardından ilk açıklamasını yapan Uysal, "Güzel bir günü hep birlikte yaşadık. İrademizi perçinledik, gönül birlikteliğimizi perçinledik, akıl birlikteliğimizi perçinledik. Bu büyük ülkenin yeniden tarihini değiştirmek, yeni bir tarih yazmak adına bir irade koydunuz. Hepinize müteşekkirim. 'Söz yeniden milletin' diye çıktığımız bu süreçte millet adına söz söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.