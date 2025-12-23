  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Denetimde ele geçirilen yavru makak maymunu koruma altına alındı
Takip Et

Denetimde ele geçirilen yavru makak maymunu koruma altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Elazığ'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde ele geçirilen yavru makak maymununun koruma altına alındığını açıkladı.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Denetimde ele geçirilen yavru makak maymunu koruma altına alındı
Takip Et

Elazığ’da DKMP ekiplerinin ihbar üzerine yaptığı denetimde ele geçirilen yavru makak maymunu, veteriner hekimlerin kontrollerinin ardından koruma altına alındı.

Bakanlığın sosyal medya yapılan açıklamada, "Minik bir misafirimiz var. Elazığ'da DKMP ekiplerimizin ihbar üzerine gerçekleştirdiği denetimde makak maymunu ele geçirildi. Yavru maymun veteriner hekimlerimizin kontrollerinin ardından koruma altına alındı" denildi.

Küresel üretim gerilerken Türkiye çelikte yükselişe geçtiKüresel üretim gerilerken Türkiye çelikte yükselişe geçtiEkonomi