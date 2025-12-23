Denetimde ele geçirilen yavru makak maymunu koruma altına alındı
Tarım ve Orman Bakanlığı, Elazığ'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde ele geçirilen yavru makak maymununun koruma altına alındığını açıkladı.
Elazığ’da DKMP ekiplerinin ihbar üzerine yaptığı denetimde ele geçirilen yavru makak maymunu, veteriner hekimlerin kontrollerinin ardından koruma altına alındı.
Bakanlığın sosyal medya yapılan açıklamada, "Minik bir misafirimiz var. Elazığ'da DKMP ekiplerimizin ihbar üzerine gerçekleştirdiği denetimde makak maymunu ele geçirildi. Yavru maymun veteriner hekimlerimizin kontrollerinin ardından koruma altına alındı" denildi.
🙈 Minik bir misafirimiz var…— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) December 23, 2025
📍 Elazığ’da @milliparklar ekiplerimizin ihbar üzerine gerçekleştirdiği denetimde makak maymunu ele geçirildi.
🩺 Yavru maymun veteriner hekimlerimizin kontrollerinin ardından koruma altına alındı. pic.twitter.com/bzqsCrKCNp