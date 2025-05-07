  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Deniz Akkaya, 50 bin TL tazminat cezası ödeyecek
Takip Et

Deniz Akkaya, 50 bin TL tazminat cezası ödeyecek

Deniz Akkaya, Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle 50 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Deniz Akkaya, 50 bin TL tazminat cezası ödeyecek
Takip Et

Geçtiğimi yıl mayıs ayında boşanma davası ve kızının velayet tartışmaları nedeniyle Show Haber muhabiri Berat Aşıcıoğlu röportaj yapmak için Deniz Akkaya'nın evine gitmişti.

Deniz Akkaya da bu duruma tepki göstererek Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık'a tepki göstermişti.

Deniz Akkaya ne dedi?

Evinin balkonundan sokakta bekleyen muhabiri videoya çekip X hesabında paylaşan Akkaya, "Sizin içinizden geçerim. Küçük dünyanızda benden böyle öc olamazsınız. Bildiklerimi anlatmıyorum, anlatmaya başlarım" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine de Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık, Deniz Akkaya hakkında tazminat davası açtı. Sonuçlanan dava ile birlikte Akkaya’nın, Rıdvan Bıyık’a 50 bin lira tazminat ödenmesine hükmedildi.

İBB’ye yönelik soruşturmada tutuklanan Adem Soytekin, hakkındaki iddiaları yalanladıİBB’ye yönelik soruşturmada tutuklanan Adem Soytekin, hakkındaki iddiaları yalanladıGündem
İstanbul'daki lüks sitede deprem sonrası korkutan görüntü: Duvarlarda derin yarıklar oluştuİstanbul'daki lüks sitede deprem sonrası korkutan görüntü: Duvarlarda derin yarıklar oluştuGündem
Gündem
Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul’da 15 ton bonzai ham maddesi ele geçirildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul’da 15 ton bonzai ham maddesi ele geçirildi
İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Zirvesi düzenlenecek: Tüm belediyeler davet edildi
İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Zirvesi düzenlenecek: Tüm belediyeler davet edildi
İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmıştı: Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
İBB soruşturması: Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 112 bin 814 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı
Bakan duyurdu: 112 bin 814 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı
İBB soruşturması kapsamında Firari şüpheli Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu
İBB soruşturması: Firari şüpheli Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu
Bahçeli, üç ay aranın ardından Meclis mesaisine dönüyor
Bahçeli, üç ay aranın ardından Meclis mesaisine dönüyor