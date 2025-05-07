Deniz Akkaya, 50 bin TL tazminat cezası ödeyecek

Geçtiğimi yıl mayıs ayında boşanma davası ve kızının velayet tartışmaları nedeniyle Show Haber muhabiri Berat Aşıcıoğlu röportaj yapmak için Deniz Akkaya'nın evine gitmişti.

Deniz Akkaya da bu duruma tepki göstererek Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık'a tepki göstermişti.

Deniz Akkaya ne dedi?

Evinin balkonundan sokakta bekleyen muhabiri videoya çekip X hesabında paylaşan Akkaya, "Sizin içinizden geçerim. Küçük dünyanızda benden böyle öc olamazsınız. Bildiklerimi anlatmıyorum, anlatmaya başlarım" ifadelerini kullanmıştı.

Neden mi sinirleniyorum?

Sabah altı belki yedide yattım /kapının çalmasıyla uyandım ama zile parmağını ayırmadan basan bir manyakla !!!

Hangi cüretle benim siteme giriyosunuz kapıma öğreniyorsunuz ve kapıma kamerayla geliyorsunuz !

Hayatınızda dişe dokunur hiçbir haberi böyle… pic.twitter.com/5kD8MpQGxS — Deniz Akkaya (@dddenizakkaya) May 28, 2024

Bunun üzerine de Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık, Deniz Akkaya hakkında tazminat davası açtı. Sonuçlanan dava ile birlikte Akkaya’nın, Rıdvan Bıyık’a 50 bin lira tazminat ödenmesine hükmedildi.