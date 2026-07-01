Deniz Akkaya gözaltına alındı
Eski manken Deniz Akkaya, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir evde yaşandığı öne sürülen tartışma sonrası gözaltına alındı. Akkaya'nın arkadaşına saldırdığı ve evde maddi hasara neden olduğu iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Eski manken Deniz Akkaya, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gözaltına alındı.
Akkaya'nın İstanbul'daki evinden çıkarıldıktan sonra Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan arkadaşı Kürşat A.'nın yanına taşındığını aktaran Sabah gazetesi, Akkaya'nın burada bilinmeyen bir nedenle kriz geçirdiğini öne sürdü.
Bunun üzerine Akkaya'nın arkadaşıyla tartıştığı, ardından arkadaşına saldırdığı ve evde maddi hasara yol açtığı iddia edildi.
Ev sahibi Kürşat A.'nın polise ihbarda bulunmasının ardından Akkaya'yı gözaltına aldığı öğrenildi.