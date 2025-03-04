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Deniz Akkaya hakkında 2 yıl 2 ay hapis istemi

Deniz Akkaya hakkında 2 yıl hapis cezası istendi. Nedeni Selin Ciğerci'ye kitle iletişim aracıyla hakaret etmesi. Akkaya'nın, geçtiğimiz günlerde de başka bir davadan hapsi istenmişti.

Haber Merkezi
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Deniz Akkaya hakkında 2 yıl 2 ay hapis istemi
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Eski manken Deniz Akkaya hakkında sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'ye yazılı ve görüntülü bir iletişim aracıyla alenen hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 2 ay hapis cezası istendi.

Selin Ciğerci, 2021 yılında sosyal medya üzerinden kendisine 'hırsız' dediği için Deniz Akkaya'dan şikâyetçi olmuştu. Bunun üzerine savcılık, dava açmıştı. Beykoz Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütaalasını açıkladı.

Habertürk'te yer alan habere göre; mütaalada Deniz Akkaya'nın Selin Ciğerci'ye hakaret ettiği belirtildi. Akkaya'nın sesli, yazılı ve görüntülü bir iletişim aracıyla alenen hakaret suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme, taraflara mütaalaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

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