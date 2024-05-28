Deniz Akkaya, "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi" demişti! Kızı koruma altına alındı

Deniz Akkaya'nın Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı A.Ö hakkında ortaya attığı şoke eden iddia gündem oldu. Akkaya, 16 yaşındaki kızının kendisine saldırıp, balkona kilitlediğini öne sürdü.

Deniz Akkaya'nın kızı hakkında sosyal paylaşım sitesinde yaptığı 'Beni balkona kilitledi" şeklindeki açıklamaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından 16 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığı ve gerekli psikolojik desteğin verilmeye başladığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Deniz Akkaya, iş insanı Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı A.Ö hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

Sözlerine; "1997 senesinde başlayan kariyerin ve çok mutlu bir hayatın akabinde son derece yanlış bir baba seçimiyle hamile kaldım ve hayatım resmen kabusa döndü" diyerek başlayan Deniz Akkaya, kızının kendisine saldırdığını ileri süren açıklamalarda bulundu.

"1.5 saat balkona kitledi"

Deniz Akkaya, kızı için verdiği velayet savaşının bir ömür sürdüğünü ifade etti ve mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"* Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurt dışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum.

* Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım.

* Polislere de karşı çıkan sonrasında birde hızını alamayıp bana itibar suikastı yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah, tüm annelere sabır versin."

"Beni dövdü diyerek itibar suikastına geçti"

Daha sonra yayımladığı mesajda gelen yorumlara tepki gösteren Deniz Akkaya, "Beni saatlerce balkona kilitleyen kızım, 'polisleri aramaya cesaret edemez' derken aramam neticesinde gelen ekiplere çıkardığı zorluk yetmedi bir de beni dövdü diyerek itibar suikastına geçti. Ben bu hayatı, birileri üstünde tepinsin diye inşa etmedim. Bilip bilmeden bu hayatı yorum yapmayın" dedi.