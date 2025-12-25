Deniz Akkaya'ya zorlama hapis cezası verildi

Çeşme 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, eski model Deniz Akkaya'ya akademisyen, yazar ve sunucu Seda Akgül’e yönelik mahkemece verilen koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle üç günlük zorlama hapis kararı verdi.

Ne oldu?

Seda Akgül’ün, Deniz Akkaya tarafından sosyal medya platformu X üzerinden hakaret, aşağılama ve kişilik haklarına saldırı içeren paylaşımlara maruz kaldığı gerekçesiyle yargıya başvurmasına dayanıyor.

Mahkeme, Akgül’ün başvurusu üzerine Akkaya aleyhine 2 ay süreyle tedbir kararı alarak, iletişim araçlarıyla rahatsızlık vermesini yasaklamıştı.

Habertürk'ün aktardığına göre söz konusu karara rağmen Deniz Akkaya'nın Seda Akgül’e yönelik hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarına devam ettiği tespit edildi.

Mahkeme, 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen tedbirlerin delinmesi nedeniyle Akkaya’nın 3 gün süreyle zorlama hapsine çarptırılmasına hükmetti.

Deniz Akkaya’nın bu karara karşı yasal süre içerisinde itiraz etme hakkı bulunuyor. İtirazın reddedilmesi durumunda cezanın infazı gerçekleştirilecek.

Bu karar, Deniz Akkaya'nın karşılaştığı ilk zorlama hapsi değil. Akkaya, daha önce de farklı kişilerle yaşadığı hukuki uyuşmazlıklarda tedbir kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle iki kez daha zorlama hapsi cezası almıştı.

Deniz Akkaya daha önce de cezalar almıştı

Deniz Akkaya, 2021'de Selin Ciğerci ile yaşadığı bir tartışma sonrasında mahkemenin verdiği tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 günlük zorlama hapis cezasına çarptırılmıştı. Akkaya, ayrıca 2024'te sonuçlanan davada, kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 4 ay 27 gün hapis cezası almıştı.

Deniz Akkaya kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hakimine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla 5 yıl 11 aya kadar hapis talebiyle de yargılanmıştı.

Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Deniz Akkaya'nın hakime karşı 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl, 4 ay, 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.