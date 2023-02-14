Deniz Baykal'a CHP Genel Merkezi'nde tören

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için CHP Genel Merkezi’nde tören düzenlendi.

Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti yönetimi, milletvekilleri ve il başkanları; önceki CHP Genel Başkanları Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Altan Öymen, önceki parti yöneticileri ve milletvekilleri, Baykal’ın ailesi ve partililer katıldı.

Baykal’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, CHP Genel Merkezi bahçesine getirildi. Törende önce, Baykal’ın özgeçmişi okundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu.

Törende konuşan Deniz Baykal’ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal şöyle konuştu:

“Sayın Genel Başkanım, sevgili partililer, değerli dostlarım. Çok acı dolu bir süreçten geçiyoruz. Eşimin Hataylı olması nedeniyle biz de bu acıları çok yakından yaşıyoruz. Ölen insanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa; geride kalanlara sabır ve metanet diliyorum. Bugün babam Deniz Baykal’ı uğurluyoruz. Neredeyse 70 yıllık bir CHP’liyi uğurluyoruz. 100 yıllık CHP tarihinin çok uzun bir kesitini bizzat yaşamış bir ulu çınarı uğurluyoruz. CHP’li olmak ne demek? pek çok tanım yapabilirsiniz, altı oku tartışabilirsiniz. Ancak en kıdemli en eski üyesinden en yeni üyesine kadar tüm CHP’lilerin ortak bir yönü vardır, bu da vatanseverliktir. Babam Deniz Baykal, bir Türkiye sevdalısıydı bir vatanseverdi. Bu nedenle CHP’de yerini almıştır. CHP içerisinde vatanseverliğin ifadesi, neredeyse kurulduğundan beri farklı şekillerde karşımıza çıkmış tartışmalara konu olagelmiştir. Ancak bu ifadelerin nasıl ve nerede tartışılacağı da çok nettir. Bu CHP’nin içerisindedir, parti içerisindedir. Babam CHP Genel Başkanlığından ayrılana kadar rahatsızlana kadar 7 yıl süre ile CHP içinde bir nefer olarak çalışmıştır, gece gündüz, dağ tepe demeden. Bu hepimiz için çok önemli bir derstir, hiç kuşkusuz. Pek çok vatansever, değerli siyasetçinin yeri de CHP’dir. Tüm Türkiye sevdalılarına, tüm vatanseverlere sahip çıkılması ve CHP çatısı altında toplanması babamın CHP’ye vasiyetidir.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, Baykal'ın devlet adamı kimliğinden söz ederek şunları söyledi:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin sevgili büyük ailesi… Saygıdeğer Olcay Baykal hanımefendi ve çok değerli Baykal ailesi, bugün burada bir vatanseveri, partimizin dördüncü genel başkanı sayın Deniz Baykal’ı sonsuzluğa uğurlamak için bir araya geldik.

İzniniz olursa duygularımı Sayın Genel Başkanıma hitaben paylaşmak isterim. Sayın Genel Başkanım, ülkemiz ve dünya için son derece zor ve karanlık günlerin eşiğinde, ikinci dünya savaşının arifesinde doğdunuz. O yılların sosyal, siyasal ve ekonomik ikliminde ve geleceği belirsiz günlerinde; aileniz her şeye rağmen, yarınlara duyduğu bir umutla size Deniz ismini verdi. Bütün bir ömrünüzü isminize uygun bir şekilde; bu güzel ülkemizin refahına, huzuruna, mutluluğuna, bolluğuna, bereketine ve kardeşliğine vakfettiniz. Ülkemizin çıkarlarını her ortamda savundunuz. 1 Mart Tezkeresine karşı gösterdiğiniz tarihsel duruş milletimiz tarafından asla unutulmadı, unutulmayacak.

Sayın Genel Başkanım. Kuvay-ı Milliyeci bir ailenin ferdi olarak, bu ülkenin dünü ile yarını arasında köprü olarak… Ülkemizin güzel geleceğini, demokrasi ve özgürlük çerçevesinde inşa eden aktörlerin hem öncüsü hem yol arkadaşı oldunuz. Bildiğiniz üzere Millî Mücadelemizin büyük komutanı, ülkemizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ‘Benim iki büyük eserim var, biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri de CHP’dir’ der. Ne mutlu size ki; Mustafa Kemal’in iki büyük eserinde de unutulmayacak izleriniz, unutulmayacak emekleriniz var.

Sayın Genel Başkanım, ülkemizi barış ve kardeşlik içinde bir arada geleceğe taşıma kararlılığından hiç ödün vermediniz. Devlet adamı kimliğinizi, her ortamda hissettirdiniz. 12 Eylül’de, diğer siyasi parti liderleriyle birlikte Zincirbozan’ı yıkıp geçen de, 12 Eylül ve diğer askeri darbelerle hesaplaşmaktan da bir an olsun geri adım atmayan, sizdiniz.

Siz ki ‘Benim 12 Eylül’le siyasi hesaplaşmam bitmedi. 12 Eylül’ün demokratik, laik rejime verdiği tahribatı giderinceye kadar, Türkiye’de tam ve gerçek demokrasi kuruluncaya kadar benim hesaplaşmam sürecek’ diyensiniz. Biz, yani CHP’nin sizden sonraki kuşakları; demokrasi mücadelesini Atatürk’ten, İsmet İnönü’den, Bülent Ecevit’ten ve sizden öğrendik.

“Ülkemizde mutlak anlamda hürriyeti tesis edeceğiz”

Sayın Genel Başkanım, dönemin ABD Başkanı Obama’ya, 2009 yılında; Türkiye’ye yaptığı ziyarette, Türk halkını ve Türkiye modernleşmesini daha iyi tanıması ve anlaması için kendisine Sait Faik Abasıyanık ve Ahmet Hamdi Tanpınar kitaplarını hediye etmiştiniz.

Hediye olarak bu iki kitabı seçmiş olmanız, hediye edilme gerekçelerinin yanı sıra; sizin entelektüel birikiminizi de göstermesi açısından anlamlıydı. Sözlerimi, Obama’ya hediye ettiğiniz Tanpınar’ın Huzur adlı romanından bir cümleyle tamamlamak istiyorum.

Tanpınar, romanında romanın kahramanlarından İhsan’a şu cümleyi söyletir: ‘Fikre, sanata hiç karışmayacağız. Onları hür bırakacağız çünkü onlar hürriyet, mutlak hürriyet isterler.’ Sayın Genel Başkanım huzurunuzda söz veriyorum. Ülkemizde mutlak anlamda hürriyeti tesis edeceğiz, ömrünüzü verdiğiniz demokrasi ve özgürlük mücadelesini tamamlayacağız. Bu duygularla size Allah’tan rahmet, sevgili eşiniz Olcay Baykal hanımefendiye, ailenizin tüm bireylerine, CHP ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Hoşça kalın Sayın Genel Başkanım.”