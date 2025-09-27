  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Deniz Baykal'ın da danışmanıydı... Eski CHP'li vekil Bülent Hasan Tanla hayatını kaybetti
Takip Et

Deniz Baykal'ın da danışmanıydı... Eski CHP'li vekil Bülent Hasan Tanla hayatını kaybetti

Bir dönem Deniz Baykal'ın başdanışmanlığını yapan CHP eski milletvekili ve kamuoyu araştırmacısı Bülent Hasan Tanla hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Deniz Baykal'ın da danışmanıydı... Eski CHP'li vekil Bülent Hasan Tanla hayatını kaybetti
Takip Et

Eski CHP Milletvekili ve Deniz Baykal'ın danışmanı Bülent Hasan Tanla hayatını kaybetti.

Türkiye'nin ilk araştırma şirketlerinden biri olan Piar-Gallup Araştırma Şirketi'nin kurucusu olan ve uzun yıllar boyunca da CHP'de yapan Bülent Tanla alzheimer tedavisi görüyordu.

Deniz Baykal'ın da danışmanıydı... Eski CHP'li vekil Bülent Hasan Tanla hayatını kaybetti - Resim : 1

Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"YK Üyemiz Hasan Tanla'nın babası ve Onur Üyemiz Bülent Hasan Tanla vefat etmiştir. Allah’tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

 

Gündem
Bakan Yerlikaya açıkladı: 18 terörist teslim oldu, 144 mağara ve sığınak imha edildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: 18 terörist teslim oldu, 144 mağara ve sığınak imha edildi
11. Yargı Paketi ekim ayında Meclis'te: Trafikte yol kesmenin cezası artacak, yaş arttıkça indirim azalacak
Trafikte yol kesmenin cezası artacak, yaş arttıkça indirim azalacak
Beylikdüzü'nde özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet iddiası! Bakanlıktan açıklama: Kapatıldı
Özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet: Bakanlıktan açıklama
BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
Bursa'da orman yangını: Kısmen kontrol altına alındı
Bursa'da orman yangını: Kısmen kontrol altına alındı
Hayko Cepkin'den konser açıklaması: Bu karışıklığa kim sebep oldu ise utanacaklar sanırım
Hayko Cepkin'den konser açıklaması: Bu karışıklığa kim sebep oldu ise utanacaklar sanırım