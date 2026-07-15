Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal yaşamını yitirdi

CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 88 yaşındaki eşi Olcay Baykal, bu sabah yaşamını yitirdi.

Olcay Baykal'ın cenazesi, defnedilmek üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze aracıyla Antalya Havalimanı'na, buradan da hava yoluyla Ankara'ya gönderildi.

Olcay Baykal’ın, cuma günü merhum Deniz Baykal'ın yanında toprağa verileceği belirtildi.

Mesleği öğretmenlik olan Olcay Baykal, 1963 yılında o dönem avukat olan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile evlendi. Baykal çiftinin Ataç ve Aslı adında 2 çocukları var.