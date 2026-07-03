Deniz Göktaş, Metris'ten Çorlu Cezaevi'ne nakledildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, komedyen Deniz Göktaş hakkında "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tatil için yurt dışında olduğunu açıklayan Göktaş, "Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim." demişti.

Göktaş, dün yurt dışı dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. Geceyi gözaltında geçiren Göktaş, saat 10.30 sıralarında adliyeye sevk edildi.

İfadesi tamamlanan Göktaş, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan Göktaş, "Dini değerleri alenen aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandı.

Çorlu F Tipi Cezaevi’ne götürüldü

Edinilen bilgiye göre Göktaş tutuklama kararının ardından Metris Cezaevi'ne giriş yaptı. Ancak hemen sonrasında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki yüksek güvenlikli Kartepe F Tipi Cezaevi’ne götürüldü.