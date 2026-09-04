Deniz Göktaş iddianamesi tamamlandı: İstenen ceza belli oldu

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Komedyen Deniz Göktaş hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlarından iddianame düzenlendi. Savcılık, Göktaş’ın 11 yıl 2 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Başsavcılık açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında;

Şüpheli İmran Deniz Göktaş’ın, 24/06/2026 tarihinde Youtube isimli sosyal meyda platformunda “ Ölü Deniz “ ismiyle yayınlanan gösteri içeriğinde sarf ettiği söz ve ifadelerle TCK’nın 299/1-2 maddelerinde tanımlı Cumhurbaşkanına Hakaret suçu, TCK’nın 216/1 maddesinde tanımlı Haklı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama suçu ve TCK’nın 215. maddesinde tanımlı Suçu ve Suçluyu Övme suçunu işlediği değerlendirmesiyle 04/09/2026 tarihinde iddianame düzenlenmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından tüm yönleriyle yapılan araştırma ve titiz çalışma sonucu düzenlenen 2026/26488 nolu iddianame, İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinin 2026/343 sayısında değerlendirme aşamasındadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı"