Deniz Göktaş iddianamesi tamamlandı: İstenen ceza belli oldu
Komedyen Deniz Göktaş hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile “suçu ve suçluyu övme” suçlamalarıyla iddianame hazırlandı. Göktaş hakkında 11 yıl 2 ay hapis cezası talep edildi.
Komedyen Deniz Göktaş hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlarından iddianame düzenlendi. Savcılık, Göktaş’ın 11 yıl 2 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
Başsavcılık açıklaması şöyle:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında;
Şüpheli İmran Deniz Göktaş’ın, 24/06/2026 tarihinde Youtube isimli sosyal meyda platformunda “ Ölü Deniz “ ismiyle yayınlanan gösteri içeriğinde sarf ettiği söz ve ifadelerle TCK’nın 299/1-2 maddelerinde tanımlı Cumhurbaşkanına Hakaret suçu, TCK’nın 216/1 maddesinde tanımlı Haklı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama suçu ve TCK’nın 215. maddesinde tanımlı Suçu ve Suçluyu Övme suçunu işlediği değerlendirmesiyle 04/09/2026 tarihinde iddianame düzenlenmiştir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından tüm yönleriyle yapılan araştırma ve titiz çalışma sonucu düzenlenen 2026/26488 nolu iddianame, İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinin 2026/343 sayısında değerlendirme aşamasındadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı"