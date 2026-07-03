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Deniz Göktaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Sosyal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılmasının ardından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Deniz Göktaş, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Göktaş, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Haber Merkezi
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Deniz Göktaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın sosyal medyada yayınladığı videonun içeriğinde suç unsuru olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı. Yurtdışı seyahatinden Türkiye’ye dönen Deniz Göktaş İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edildi

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Deniz Göktaş, adliyeye sevk edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu da adliyeye geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin de Deniz Göktaş'a destek vermek için adliyeye geldi.

Deniz Göktaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi - Resim : 1

Tutuklama talebi

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Deniz Göktaş, 'Dini değerleri aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 

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