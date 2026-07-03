Deniz Göktaş tutuklandı!
Stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle "dini değerleri aşağılama" ve "cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla hakkında soruşturma açılan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı.
"Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi nedeniyle "dini değerleri aşağılama" ve daha sonra eklenen "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Göktaş, dün yurt dışından döndükten sonra havaalanında gözaltına alındı.
Dün emniyette ifadelesi alınan ve geceyi de Vatan Emniyet'te geçiren Göktaş, bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Deniz Göktaş savcılıkta yaklaşık iki saat ifade verdi.
Göktaş, savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Mahkeme Göktaş'ın tutuklanmasına karar verdi.