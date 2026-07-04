Deniz Göktaş'ın babasıyla ilgili iddialara yalanlama geldi

"Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın babası Kemal Göktaş'ın, Çorum Katliamı sırasında, polis memuru Muzaffer Yeşilyurt’un hayatını kaybettiği ve polis memuru Mehmet Bektaş’ın yaralandığı olaylarda yer aldığına ilişkin iddialar yalanlandı.

Dava sürecinin avukatlarından Sadık Eral, Odatv'ye yaptığı açıklamada, olayın sadece iki sanığı olduğunu ve yargılanan bu isimler arasında Kemal Göktaş'ın bulunmadığını söyledi.

Eral, "Polis memurlarının yaşamını yitirmesiyle ilgili davada sanık olarak yargılananlar arasında Kemal Göktaş yer almıyor. Sanıklar arasında sadece Halkın Kurtuluşu Örgütü'nden A.R.Ö. ve G.K. var. Bu karar Yargıtay 4. Dairesi'nin 187'ye 12, 187'ye 49 karar sayılı dosyasında açık bir şekilde görülüyor" ifadelerini kullandı.

Kemal Göktaş, bazı haber sitelerinde ve sosyal medya platformlarında Muzaffer Yeşilyurt'un hayatını kaybettiği olaylarda yer aldığı iddiasıyla hedef gösterilmişti.