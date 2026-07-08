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Deniz Göktaş'ın gösterisine erişim engeli

Tutuklu komedyen Deniz Göktaş’ın YouTube’da 12 milyon izlenen ‘Ölü Deniz’ gösterisi erişime engellendi.

Haber Merkezi
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Deniz Göktaş'ın gösterisine erişim engeli
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Deniz Göktaş‘ın yaklaşık 12,5 milyon kez izlenen “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisinin YouTube videosu, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında erişime engellendi. Video, YouTube tarafından henüz Türkiye’den görünmez kılınmadı.

Daha önce de Deniz Göktaş’ın stand-up gösterisinden kesitlerin yer aldığı X paylaşımları, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellenmiş ve X tarafından Türkiye’den görünmez kılınmıştı.