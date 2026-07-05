Deniz Göktaş'tan cezaevinden mesaj var: Tek sıkıntım...

Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan Deniz Göktaş, mesaj gönderdi. Göktaş, keyfinin 'tahmin ettiğinden de iyi' olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamaları nedeni ile ters kelepçe ile gözaltına alındıktan sonra tutuklanan komedyen Deniz Göktaş, mesajında keyfinin 'tahmin ettiğinden de iyi' olduğunu söyledi.

'Ölü Deniz' isimli stand-up gösterinde yaptığı şakaları nedeni ile tutuklanan Deniz Göktaş'ın durumu merak konusu olmuştu.

Avukat Cenk Yiğiter, Deniz Göktaş'ın kendisine ilettiği mesajını aktardı. Deniz Göktaş mesajında, "Keyfim çok yerinde, tahmin ettiğimden de iyiyim. Burada en büyük problemim turnuvanın az gollü geçmesi" ifadelerini kullandı.

Deniz Göktaş'ın gönderdiği mesajı aktaran avukat Cenk Yiğiter, şunları yazdı:

"Biraz önce Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde Deniz Göktaş'ı ve meslektaşımız Av. Mehmet Pehlivan'ı gördüm. Her ikisinin de moralleri, keyifleri son derece iyi ve herkese çok selamları var. Deniz'e söylemek istediğin bir şey var mı diye sordum. Dedi ki "Keyfim çok yerinde, tahmin ettiğimden de iyiyim. Dünya Kupası'nı izliyorum. Burada en büyük problemim turnavanın az gollü geçmesi." Sordum, Arjantin'i destekliyormuş. Bu arada yeni bir podcast yazmaya başlamış bile."