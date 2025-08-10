  1. Ekonomim
Balıkesir'in Avşa Adası açıklarında bu sabah meydana gelen deniz kazasında, İDO filosunda yer alan Burak Reis3 isimli deniz otobüsü, Fener Adası kayalıklarına çarparak hasar aldı.

Yenikapı-Avşa seferini yapan deniz otobüsünün sancak gövdesi çarpma sonucu su almaya başladı ve bir miktar yan yattı.  Deniz otobüsü Avşa Adası açıklarında kayalıklara çarptı: Yolcular tahliye edildi - Resim : 1

Kaptan Avşa İskelesi'ne yanaşmayı başardı

Olayın ardından Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri bölgeye sevk edildi. Su tahliyesi için bir arazöz gemiye yönlendirilerek müdahaleye başlandı. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da ciddi yaralanma yaşanmadı. Yolcuların tahliyesi güvenli şekilde tamamlandı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, seferlerin geçici olarak durdurulabileceği bildirildi.

