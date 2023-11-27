Deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazılarının olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
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Bursa Deniz Otobüsü’nün (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.30 ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.
Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferi de programdan kaldırıldı.