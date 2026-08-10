Deniz Seki evinde kaza geçirdi: Acil ameliyata alındı

Deniz Seki, İstanbul’daki evinde gece saatlerinde talihsiz bir kaza yaşadı. Balkona çıkmaya çalıştığı sırada ayağının kayması sonucu düşen şarkıcı Deniz Seki, yaşanan olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerde ünlü şarkıcının leğen kemiği ve omurgasında zedelenme bulundu. Seki, kazanın ardından ameliyata alındı.

Balkona çıkarken ayağa kaydı

Olay, İstanbul’da Deniz Seki’nin evinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Seki, gece saat 03.30 sıralarında balkona çıkmaya çalıştığı sırada ayağının kayması sonucu düştü. Ayaklarının ıslak olması nedeniyle dengesini kaybederek yere düşen Seki’nin yardımına çalışma arkadaşı Cemal Günbaş yetişti.

Günbaş’ın çağırdığı ambulansla hastaneye götürülen Deniz Seki, burada sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi. Ardından ameliyata alındı.

Deniz Seki'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Yaşananlara ilişkin Deniz Seki'nin sanal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Dün geceki konserinin ardından, evinde kedilerine ve köpeklerine mama vermek üzere bulunduğu sırada, kaygan zeminde ayağının kayması sonucu talihsiz bir şekilde düşen Deniz Seki evde bulunan çalışma arkadaşları tarafından ambulansla ivedilikle hastaneye kaldırılmıştır. Yapılan kontrollerde, leğen kemiği ve omurgasında zedelenme tespit edilen Deniz Hanım, kısa süre içerisinde ameliyata alınmıştır. Çok şükür, ameliyatı başarılı geçmiş olup şu anda sağlık durumu gayet iyi ve dinlenmektedir. Basına da yansıyan bu talihsiz kazayla ilgili, merak eden ve endişelenen herkesi doğru bilgilendirmek istedik. Özellikle bazı haberlerde yer alan, Deniz Hanım’ın balkondan aşağıya düştüğü yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kaza, evinde kaygan zeminde ayağının kayması sonucu gerçekleşmiştir. Deniz Hanım’ın sağlık durumu iyi olup, doktorları tarafından yakından takip edilmektedir. Arayan, soran, güzel dileklerini ve dualarını ileten herkese gönülden teşekkür ederiz. Bir süre dinlenmesinin ardından, en kısa zamanda yeniden sahnede sevenleriyle buluşacaktır" ifadelerini kullandı.