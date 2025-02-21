Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bazı seferler iptal

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı hizmeti veren Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, hava şartlarının kötü olması sebebiyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İptal edilen seferler...

Yapılan açıklamada iptal edilen seferler şu şekilde sıralandı;

Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada’dan saat 13.00, 18.00 ve 22.00’de

Kabatepe’den ise saat 15.00 ve 20.00’de