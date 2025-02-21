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Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bazı seferler iptal

Kar yağışlı ve fırtınalı hava ülke genelinde etkisini sürdürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle de Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Haber Merkezi
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Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bazı seferler iptal
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Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı hizmeti veren Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, hava şartlarının kötü olması sebebiyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İptal edilen seferler...

Yapılan açıklamada iptal edilen seferler şu şekilde sıralandı;

Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada’dan saat 13.00, 18.00 ve 22.00’de
Kabatepe’den ise saat 15.00 ve 20.00’de

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