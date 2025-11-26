  1. Ekonomim
Deniz ulaşımına fırtına engeli: Gökçeada ve Bozcaada'da bazı feribot seferleri iptal edildi

Fırtına nedeniyle Çanakkale’nin Bozcaada ve Gökçeada hattındaki birçok feribot seferi iptal edildi. GESTAŞ, her iki hatta gün içinde planlanan karşılıklı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağını duyurdu.

Deniz ulaşımına fırtına engeli: Gökçeada ve Bozcaada'da bazı feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 11:00, 15:00, 19:00 seferleri, Bozcaada'dan saat 10:00, 14:00, 18:00 seferleri yapılamayacak.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den 13:00 ile 17:00 seferleri, Gökçeada'dan ise 11:00, 15:00 seferleri iptal edildi.

