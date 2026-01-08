  1. Ekonomim
Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. Diğer yandan Güney Marmara Adalar hattında da bazı seferler yapılamayacak.

Deniz ulaşımına fırtına engeli: İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) seferleri ile 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle, 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ve 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferi, 16:00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi, 16:30'daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi 19:00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi ve 19:30'daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi yapılamayacak.

İDO'dan sefer iptalleri

İDO'dan yapılan duyuruya göre de, 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09:05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa ve 12:30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.

Güney Marmara'da bazı feribot seferleri de iptal edildi

Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı feribot seferleri de iptal edildi.

GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, Güney Marmara Adalar hattında, yarın Erdek'ten saat 11.00, Balıklı'dan saat 12.00 ile 18.00, Avşa'dan saat 13.00 ile 17.00, Ekinlik'ten saat 13.20 ve 16.30, Marmara Adası'ndan saat 16.00 kalkışlı seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

Marmara Roro'dan yapılan açıklamada ise saat 08.45'teki Erdek-Avşa-Marmara seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.

