Deniz ulaşımına fırtına engeli: Yarınki seferler iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş firmasından yapılan açıklamada, “16.12.2023 Cumartesi (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 16.12.2023 Cumartesi (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir.” denildi.

Karadenize fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz'de fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın aralarında bulunduğu Batı Karadeniz'de rüzgarın cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği değerlendirmesinde bulundu. Fırtınanın pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.