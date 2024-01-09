Deniz ulaşımına hava engeli: Bazı seferler iptal edildi

İstanbul’u etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) ve Şehir Hatlarında bugün yapılacak bazı seferler iptal edildi. İstanbul Liman Başkanlığı kararıyla Şehir Hatlarında bazı seferlerin, ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağı ve diğer seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceği bildirildi.

BUDO iptal edilen seferler ise şu şekilde:

- 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

- 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

- 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

- 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

- 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

- 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

- 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

- 12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

- 16:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

- 16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

- 19:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

- 19:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)