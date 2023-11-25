  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Deniz ulaşımına lodos engeli
Takip Et

Deniz ulaşımına lodos engeli

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinin kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Deniz ulaşımına lodos engeli
Takip Et

Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferleri, kuvvetli lodos nedeniyle yapılamıyor.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) hatlarında 08.00-19.30 saatlerindeki karşılıklı 14 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

 

 

 

 