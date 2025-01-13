Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli: İşte iptal edilen seferler...

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 13 Ocak 2025 tarihindeki bazı seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

Açıklamada, özellikle Bursa, Armutlu, Kadıköy ve Yenikapı hatlarında planlanan seferlerin iptal edildiği belirtildi. Yolcuların mağduriyet yaşamaması için anlayış gösterilmesi rica edildi.

İptal edilen İDO seferleri şunlardır:

- Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy (08:30)

- Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa (09:05)

- Bandırma-Yenikapı-Kadıköy (07:45)

Yetkililer, hava durumunun normale dönmesiyle seferlerin yeniden başlayacağını ifade etti.

BUDO: Bursa-İstanbul ve Armutlu hatlarında yoğun i̇ptaller

Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO), 13 Ocak 2025 tarihindeki seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. Mudanya, Eminönü/Sirkeci ve Armutlu İhlas arasında yapılması planlanan seferlerde aksama yaşandı.

BUDO'nun iptal edilen seferleri şunlardır:

- Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) (07:00, 09:30)

- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) (08:00, 11:30)

- Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) (09:30)

- Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) (10:00)

- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) (11:30)

- Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) (12:55)

BUDO yetkilileri, iptal kararının tamamen yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla alındığını ve hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin normale döneceğini belirtti.

"Sefer bilgilerini takip edin"

Hem İDO hem de BUDO yetkilileri, yolcuların güncel sefer bilgilerini İDO ve BUDO’nun resmi internet siteleri veya mobil uygulamaları üzerinden takip etmesini önerdi. Özellikle kış aylarında kötü hava koşullarının deniz ulaşımını aksatabileceği hatırlatılarak, iptal edilen seferlerle ilgili yolcuların biletlerini başka tarihlere değiştirebileceği veya iade edebileceği açıklandı.