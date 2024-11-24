Deniz ulaşımına rüzgar engeli: Çok sayıda sefer iptal edildi
Kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri ile Bursa Deniz Otobüsleri'nin yapacağı birçok sefer iptal oldu.
Yurdun birçok kesiminde rüzgar ve yağış etkisini gösteriyor. Deniz ulaşımında yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:
15.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri ise şunlar:
08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)