Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisince (TBMM) 1 Temmuz 1926'da kabul edilerek yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye'nin denizlerdeki egemenliği tüm dünyaya ilan edildi. Bu kanunla, Türkiye'deki limanlar ve sahiller arasındaki yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin yalnızca Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerce yapılması sağlandı.

Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'nin bağımsızlığı ve denizlerindeki hükümranlık hakları açısından önem taşıyan bu tarih, yurt genelinde "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" olarak kutlanmaya başlandı. Bu kapsamda, hem gemi işletmeciliğini desteklemek hem de kabotaj hakkının elde edilişini kutlamak amacıyla her yıl yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Cevdet Yılmaz: Mavi Vatan anlayışından asla taviz vermeyen bir Türkiye var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Artık denizlerimizdeki egemenlik haklarımızdan ve Mavi Vatan anlayışından asla taviz vermeyen bir Türkiye var. Geçmişimizden aldığımız ilhamla Türkiye Yüzyılı denizlerdeki hakimiyetimizin daha da arttığı bir dönem olacak. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun."

Uraloğlu: Denizcilikte dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olacağına inancımız tam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, toplumları değiştiren, dönüştüren, ona kimlik veren değerin ortak hafıza olduğunu ifade ederek "Ortak hafızamız bize milletimizin 'denizci bir millet', ülkemizin ise 'denizci bir ülke' olduğunu hatırlatıyor. Biz, çocuklarının adını dahi 'Deniz', 'Derya', 'Poyraz', 'Bahri' koyan bir milletiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Kendine özgü yarımadası olan bu toprakların, 1000 yılı aşkın zamandır denizcilikleri sayesinde "Türkiye" kimliğine kavuştuğunu vurgulayan Uraloğlu, Emir Çaka Bey'den Osmanlı Devleti'nin ilk Derya Beyi Kara Mürsel Bey'e, ilk Kaptanı Derya Saruca Paşa'dan yedi denize nam salan Barbaros Hayrettin Paşa'ya, 16'ncı asırda Hint Okyanusu'na çıkan Seydi Ali Reis'ten, 'Kitab-ı Bahriye' adlı eseriyle tüm denizcilere adeta kılavuzluk yaparak dünya denizciliğine büyük katkıda bulunan Piri Reis'e kadar nice büyük denizciler yetiştiren ve dünya denizciliğine yön verdiğine dikkati çekti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Mavi Vatan sevdalarının önünde ne setlerin ne de büyük dalgaların durabildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dün böyleydi, bugün böyle ve inşallah ilelebet böyle olacak. Denizlerimizdeki hakimiyetimizin ve bağımsızlığımızın sembolü, Türk denizcisinin en büyük bayramı olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlu olsun.

Denizcilerimizin piri Barbaros Hayrettin Paşa'yı, şanlı denizcilik tarihimizin tüm kahramanlarını ve ebediyete irtihal eden denizcilerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Denizcilerimizin dümeni viya, pruvası neta, ufku ve bahtı açık olsun."

Karaismailoğlu: Türkiye'nin en büyük 'ulusal egemenlik' kazanımlarındandır

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yabancı devletlerin Türk deniz ticaretindeki hakimiyetine son veren, denizlerdeki kapitülasyonları kaldıran Kabotaj Kanunu’nun ilanının 1935'ten bu yana "1 Temmuz, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" olarak kutlandığını anımsattı.

Açıklamasında milli egemenliğe vurgu yapan Karaismailoğlu, "Kabotaj hakkının tescili, Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük ve önemli 'ulusal egemenlik' ve 'bağımsızlık' kazanımlarındandır. Bu Kanun, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla ilan ettiği 'tam bağımsızlığının', karasularındaki egemenliği ile pekiştirilmesidir. Bu kazanım, bugünkü denizciliğimizin ve ulusal ekonomimizin her geçen gün artan büyüme ve rekabetçiliğinin temelini oluşturmuş, denizcilik sektörümüzün gelişmesi için önemli bir süreci başlatmıştır. Türk Milletinin gurur günlerinden 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'mız kutlu olsun." değerlendirmelerinde bulundu.