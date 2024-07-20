Denizde kalp krizi geçiren iş insanı Yasin Tokat hayatını kaybetti
Kuşadası'nda yüzdüğü sırada kalp krizi geçiren Denizlili iş adamı Yasin Tokat tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Denizlili iş insanı Yasin Tokat, tatil amacıyla gittiği Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı tatil beldesinde yüzdüğü esnada kalp krizi geçirdi.
Tokat'ın fenalaştığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tokat, buradaki müdahalelerin ardından Söke Devlet Hastanesine nakil edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Tokat'ın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.