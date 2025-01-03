Denize düşen 2 kardeşi aramak için İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Sarıyer’de denize düşerek kaybolan iki kardeşi arama çalışmaları sürüyor. Ayşe ve Velat Can kardeşler için İstanbul Boğazı’nda arama çalışması yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arama çalışmaları kapsamında İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğinin geçici olarak çift yönde askıya alındığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sarıyer'de denize düşerek kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları kapsamında, boğazda yürütülen arama çalışmaları nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı" denildi.

Ne olmuştu?

23 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Aşiyan Sahili'nde yürüyüş yapan bir kadın, fotoğraf çektirdiği esnada denize düştü. Kadını kurtarmak için kardeşi de denize atladı.

Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldığı tahmin edilen iki kardeş denizde kayboldu.

Aşiyan’da denizde kaybolan iki kardeşi bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Denize düşerek kaybolan kişilerin yurtdışında yaşayıp tatil amacıyla Türkiye’ye gelen Ayşe Can (29) ve kardeşi Velat Can (23) olduğu öğrenildi.