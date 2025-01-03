Denize düşen iki kardeş İstanbul Boğazı'nda arandı

Sarıyer'de 23 Kasım'da saat 18.00 sıralarında sahilde yürüyen abla Ayşe Can ile onu kurtarmak için suya atlayan Velat Can'ı arama kurtarma çalışmaları 42. gününde de sürüyor.

Arama çalışmaları kapsamında İstanbul Boğazı geçici olarak çift yönde gemi trafiğine kapatıldı.

AFAD, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri kardeşlerden bir iz aradı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından İstanbul Boğazı gemi trafiğine tekrar açıldı.

Ne olmuştu?

23 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Aşiyan Sahili'nde yürüyüş yapan bir kadın, fotoğraf çektirdiği esnada denize düştü. Kadını kurtarmak için kardeşi de denize atladı.

Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldığı tahmin edilen iki kardeş denizde kayboldu.

Aşiyan’da denizde kaybolan iki kardeşi bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Denize düşerek kaybolan kişilerin yurtdışında yaşayıp tatil amacıyla Türkiye’ye gelen Ayşe Can (29) ve kardeşi Velat Can (23) olduğu öğrenildi.