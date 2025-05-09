DENİZKURDU-II’den nefes kesen görüntüler! Süper Cobra hedefleri yerle bir etti
Milli Savunma Bakanlığı, DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı’nda AH-1W Süper Cobra helikopterlerinin top, roket ve güdümlü mermi atışlarıyla hedefleri yerle bir ettiği anlara ait çarpıcı görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı'nda Deniz Kuvvetlerine ait helikopterin top, roket ve güdümlü mermi atışlarına ilişkin görüntüyü paylaştı.
MSB’den Süper Cobra şovu
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimize ait AH-1W Süper Cobra helikopterlerinin top, roket ve güdümlü mermi atışlarıyla hedefler başarıyla imha ediliyor." ifadeleri kullanıldı.