Denizlerdeki av yasağı 1 Eylül'de bitiyor! Hamsi avına kota getirildi

Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu'nun Su Ürünleri Üretiminin Planlanması Kararına göre, 1 Eylül 2024 - 14 Nisan 2025 tarihleri arasında Karadeniz, Marmara Denizi (Boğazlar dahil) ve Ege Denizi'nde toplamda 400 bin ton hamsi avlanmasına izin verilecek.

Hamsi avcılığı kota kapsamında

Hamsi avcılığı, kota kapsamında, 6 Eylül’e kadar izin belgesi almış olan balıkçı gemileri tarafından gerçekleştirilebilecek. Kota, balıkçı gemilerinin boy uzunluklarına göre katsayılar dikkate alınarak dağıtılacak ve devredilemeyecek. Kota tahsis edilen balıkçı gemilerinin, kendilerine tahsis edilen kota miktarına 14 Nisan 2025 tarihinden önce ulaşması durumunda hamsi avcılığı sona erecek.