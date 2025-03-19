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Denizli-Antalya kara yolu tek yönlü ulaşıma kapandı

Denizli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Denizli-Antalya kara yolunun Antalya yönünde ulaşım sağlanamıyor.

Haber Merkezi
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Denizli-Antalya kara yolu tek yönlü ulaşıma kapandı
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Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini sabah saatlerinde sağanağa, ardından da kara bıraktı.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentin bazı ilçelerinde kar etkisini gösterdi.

Beyaza bürünen yüksek kesimlerde çiçek açan ağaçların üzeri karla kaplandı.

Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nden geçen Denizli-Antalya kara yolunda, kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Bölgede önlem alan polis, Antalya istikametine trafik akışını durdurdu.

Kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park ederek kar yağışının azalmasını bekledi.

Öte yandan trafik ekipleri, Kelleci Kardeşler mevkisinde oluşturduğu güvenlik noktasında kar lastiği ve zincir kontrolü yaparken, büyük tonajdaki araçların geçişine izin vermedi.

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