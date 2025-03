Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir

Takip Et

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki göstermek amacıyla CHP Denizli İl Başkanlığı tarafından eylem düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi önündeki Delikliçınar Meydanında toplanan binlerce kişi, Lise Caddesi, Dumlupınar Caddesi, Lozan Caddesi, Mimar Sinan Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı güzergahından yürüyerek tekrar meydanda bir araya geldi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik’in de katıldığı yürüyüşte alınan tutuklama kararına tepki gösterildi.

"Biz artık korkmuyoruz"

Yaşananlar karşısında sessiz kalmayacaklarını belirten Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "İsmet İnönü’nün çok güzel bir sözü var, ‘Bir memlekette namuslular, namussuzlar kadar cesur olursa’ diye başlayan. Bugün bu sözün altını iki kere çizmem gerekti. 20-25 senedir insanların üstüne konan o korku imparatorluğunun yıkıldığını gördüm. Baktım ki devlet memurları gelmiş, baktım ki korkmadan bizim destek ve dayanışma sandığına oy vermek isteyenler gelmiş. İşte dedim, ‘İsmet İnönü’nün sözü tamam artık’ bu memleket olmuş. Biz artık korkmuyoruz" dedi.

"Ekrem Başkan bir hukuksuzluğa uğradı"

Tutuklama kararının doğru olmadığını savunan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da "2019’da başlattığınız dönüşüm siz kadınlarla olacak. Haydi kadınlar, hep birlikte ayağa kalkıyoruz. Bu değişim, bu dönüşüm sizlerle birlikte olacak. Bugün Ekrem Başkan bir hukuksuzluğa uğradı. Bugün belediye başkanlarımız haksızlığa uğradı. Buradan Ekrem İmamoğlu’na, Silivri’ye selam olsun ve diyoruz ki son söz olarak bu daha başlangıç. Mücadeleye devam" diye konuştu.

"Denizli’de 199 bin 458 oy toplandı"

Yaşananlar karşısında bir arada olmanın önemine işaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise "Hukukun egemen olduğu bir toplum özlemi ve heyecanıyla on binlerce hemşehrimizle beraber haykırdık. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Eşit ve özgür bir Türkiye için bu daha başlangıç, mücadeleye devam ediyoruz. Güne kötü başlamıştık. Başladığımız günde her şeyine kefil olabileceğim, attığı her adımda halkının çıkarından başka hiçbir şey düşünmeyen İstanbul’u haramilerin elinden kurtaran, sağcısıyla solcusuyla herkesi barıştıran, bir arada yaşama kültürünü bizlere gösteren, Denizli’de mevki taşım olarak yaptığımız birçok projelere özellikte sosyal projelerde hepimizi örnek olan, o yüreği yiğit, başı dik onurlu adamın Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma haberi ile başladık güne. Onlar bilsin ki biraz önce başkanım Denizli’de 199 bin 458 oy toplandığını açıkladı, Genel Başkanımız Türkiye çapında 14 milyon 800 bin oy topladığını duyurdu. Ekrem İmamoğlu’nu gözaltına aldılar, 11 milyar dolarımız gitti. Dolar yüzde 10 artarken, borsada ise garibanın yüzde 20’sini çaldılar" ifadelerini kullandı.

"Hukukun egemen olduğu bir toplum oluşturmamız gerekiyor"

Konuşmasında özgürlük vurgusu yapan Başkan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Ayağa kalkalım. Bundan sonra bu memleketi kuranlar öyle bir yolculuğa çıkmış ki, bu çıktıkları yolculuğun sonunda özgür vatan bize bırakılmış, dalgalanan ay yıldızlı bayrağımızı bize bıraktılar. Günde 5 vakit gökyüzünde duyulan ezanımızı, secdeye alnı değen insanlarımızın özgürce ibadet hakkını bıraktılar bize. Bu ezanın da okunmasına, bu bayrağında dalgalanmasına vesile olan bugün bu özgür vatanda hiç kimseye hesap vermeden kadınların seçilebildiği, seçebildiği ve gençlerin özgür olabildiği başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, tüm gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. Hukukun egemen olduğu bir toplum oluşturmamız gerekiyor. Bugünde bu yolculuğumuz esnasında bize gerçekten her türlü özveriyi ve kolaylığı sağlayan Emniyet Teşkilatımızı da bir alkış istiyorum. Bütün emniyet teşkilatlarımızı emekleri için çok teşekkür ediyorum"

Başkan Çavuşoğlu, önümüzdeki günlerde toplanacak olan Denizli Büyükşehir Belediye Meclisindeki ilk işlerinden birisinin Nihat Zeybekçi Kongre Merkezi’nin adını değiştirmek olacağını sözlerine ekledi.