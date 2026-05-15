Denizli Merkezefendi Belediyesi’nde operasyon: Başkan yardımcısı dahil 13 kişi gözaltına alındı

Denizli'de Merkezefendi Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" operasyonunda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, belediyede ihale işlemlerinde rüşvet aldıkları iddia edilen şüphelilerle ilgili gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.

Çeşitli evraklara el koyuldu

Merkezefendi Belediyesi’ne yönelik operasyonun sabah erken saatlerde gerçekleştirildiği bildirildi. Polis ekiplerinin belediye bağlantılı bazı adreslerde inceleme yaptığı ve çeşitli evraklara el koyduğu ifade edildi.

Operasyona ilişkin soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtilirken, gözaltı gerekçesine ilişkin resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor. Yetkililer tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.