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Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Uslu hayatını kaybetti

Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Abdülkadir Uslu, hayatını kaybetti.

AA
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Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Uslu hayatını kaybetti
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1953 yılında Denizli’nin Tavas ilçesinde dünyaya gelen Denizli başarılı iş adamı ve Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Mehmet Abdülkadir Uslu, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlığına bağlı olarak yatmakta olduğu hastanede hayata gözlerini yumdu.

Denizli OSB Yönetim Kurulu, acı haberi paylaştığı taziye mesajıyla kamuoyuna duyurdu. Denizli OSB tarafından yapılan açıklamada; “Değerli Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Abdülkadir Uslu’yu kaybettik. Cenazesi 7 Eylül Cumartesi günü (Yarın) ikindi namazına müteakip Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camiisinde kılınacak cenaze namazının ardından Asri mezarlığa defnedilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz” ifadeleri yer aldı.

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