Denizli’de belediyeden yeni karar: Ücretli otopark uygulamasına son verildi
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kent merkezinde 14 yıldır BELTAŞ tarafından işletilen ücretli cep otopark uygulamasına son verdi.
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun talimatıyla Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi BELTAŞ tarafından 14 yıldır kent merkezinde ücretli olarak işletilen cep otoparkı uygulamasına son verildi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi’ne bağlı ekipler, BELTAŞ’ın 2010 yılında başlattığı uygulama kapsamında kent merkezinde 13 ayrı noktada bulunan cep otoparklarında bulunan tarife tabelalarını söktü.