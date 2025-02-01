Denizli'de ele geçirildi! Altın kral tacına paha biçilemiyor

Denizli'de Helenistik döneme ait altın taç ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Altın yapraktan oluşan taç ve parçaları ele geçirildi

Şüphelinin kimliğini belirleyerek takibe alan jandarma, kullandığı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada gözlük kutusu içine gizlenmiş, 70 gram ağırlığında altın yapraktan oluşan taç ve parçaları ile 2 bronz sikke ve 1 gümüş yüzük bulundu. Otomobildeki S.Ç. ile C.K. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. tutuklandı, C.K. ise serbest bırakıldı.

Krallarca kullanıldı, değeri ise paha biçilemez

Denizli Müze Müdürlüğü görevlilerince incelenen tacın, milattan önce 3. ve 1. yüzyıl arası Helenistik döneme ait olduğu, krallarca kullanıldığı ve paha biçilemez olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.