  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Denizli'de karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti
Takip Et

Denizli'de karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti

Denizli'de karbonmonoksit gazından zehirlenen Durkadın Kandemir ve kızı Bahar Kandemir yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Denizli'de karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti
Takip Et

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti.

Akalan Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşayan 94 yaşındaki Durkadın Kandemir ile kızı 54 yaşındaki Bahar Kandemir'den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.

Evde hareketsiz halde bulunan anne ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Anne kızın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirtildi.

Eczanelerde ilaç krizi: Kur beklentisi tedarik zincirini etkiliyorEczanelerde ilaç krizi: Kur beklentisi tedarik zincirini etkiliyorGündem
Gündem
Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde gemi yan yattı: 1 kişi hayatını kaybetti
Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde gemi yan yattı: 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul altın rafinerisi soruşturması: 20 kişi hakkında tutuklama talebi
İstanbul altın rafinerisi soruşturması: 20 kişi hakkında tutuklama talebi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konserini iptal etti
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konserini iptal etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani ile görüştü
Bakan Uraloğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile görüştü
Bakan Uraloğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile görüştü
Eczanelerde ilaç krizi: Kur beklentisi tedarik zincirini etkiliyor
Eczanelerde ilaç krizi: Kur beklentisi tedarik zincirini etkiliyor